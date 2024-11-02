Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: станет ли холодным воскресенье 3 ноября

Погода в Одессе: станет ли холодным воскресенье 3 ноября

Завтра, в воскресенье, 3 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют преимущественно переменную облачность. Существенных осадков не ожидается, но при этом усилится северо-западный ветер.

Прогноз погоды в Одессе на 3 ноября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит 2-4°С тепла, днем столбики термометров покажут 9-11°С выше нуля.

Также напомним, что на завтрашний день, 3 ноября, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение

Прогноз погоды в Одесской области на 3 ноября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 7-12°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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