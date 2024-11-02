В Одессе скоро разгуляется ветер – объявлено штормовое предупреждение

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить поездки по городу.

Также в мэрии просят не оставлять личные авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, поскольку из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, не стоит забывать о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», – предупреждают в одесской мэрии.

Ранее сообщалось, что с понедельника 4 ноября в Одессе начинается отопительный сезон 2024/2025.

Фото Юрия Бершадского