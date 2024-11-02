В Одессе скоро разгуляется ветер – объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о том, что ночью 3 ноября в Одессе и области ожидаются порывы северо-западного ветра, скорость которого может достигать 15-20 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить поездки по городу.
Также в мэрии просят не оставлять личные авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, поскольку из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.
Кроме того, не стоит забывать о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», – предупреждают в одесской мэрии.
Ранее сообщалось, что с понедельника 4 ноября в Одессе начинается отопительный сезон 2024/2025.
Фото Юрия Бершадского