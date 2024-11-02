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На одній з вулиць в Одесі встановили незвичні перешкоди для водіїв

На одній з вулиць в Одесі встановили незвичні перешкоди для водіїв

Гумові дорожні перешкоди «берлінські подушки», за своєю функцією дуже схожі на лежачих поліцейських, але з відмінністю. В Одесі вони встановлені на перехресті Адміральського проспекту та вулиці Геранієвої.

Про це повідомляє міська мерія з посиланням на КУ «СМЕП».

комунальники

Нові обмежувачі швидкості з’явилися біля ліцею №6, де їх розмістили посеред дороги для того, щоб примусити водіїв легкових автомобілів зменшувати швидкість. Завдяки конструкції «берлінської подушки», легковики повинні виїжджати на підвищення однією стороною, в той час, як транспортні засоби з ширшою колісною базою, як спецтехніка та автобуси, зможуть оминути нерівність, не знижуючи ходу.

подушки берлінські

Цей тип обмежувача не створює перешкод для велосипедистів, користувачів електросамокатів і моноколес, які мають можливість об’їхати його з боку. У КУ «СМЕП» закликали водіїв дотримуватись обмежень швидкості та бути уважними на перехресті.

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