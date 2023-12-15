Над Одещиною вперше збили особливий “шахед”

У ніч проти 14 грудня в небі над Одещиною було вперше збито перефарбованого росіянами чорного “шахеда”.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Він розказав, що чорного “шахеда” збив воїн, на ім’я Олександр. Він несе службу у радіотехнічній бригаді імені Богдана Хмельницького.
Олександр – солдат, який обіймає посаду механіка взводу матеріального забезпечення. Але регулярно залучається до розрахунків мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади Повітряних Сил.
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Також Олещук розказав, що Олександр знищив ворожий безпілотник “Shahed-136” із кулемета ДШК.
Збив його не тому, що перефарбували, а тому, що російський! –
додав генерал-лейтенант.
Росіяни атакують українські міста “шахедами” у туманну погоду, таким чином ускладнюючи роботу Силам ППО. Але тепер вони ще й приховують свої дрони, перефарбовуючи їх у чорний колір, щоб вони були менш помітні під час атак.
Нагадаємо, у ніч на 14 грудня росіяни протягом шести годин атакували Одещину дронами-камікадзе. У небі над Одещиною збили 32 “шахеди”.