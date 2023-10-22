Побив до смерті матір і пішов до друзів: який вирок ухвалив суд?

Про це розповіли в обласному управлінні поліції.

Вбивство сталося у березні минулого року. Чоловік, який жив за рахунок маминої пенсії, розлютився, коли жінка похилого віку відмовила йому в грошах. Озвірілий син накинувся на матір із кулаками, а після того, як вона впала на підлогу – побив її ногами, а потім подався до друзів. Від отриманого травматичного шоку, множинних переломів ребер і внутрішнього крововиливу старенька померла.

Сподіваючись відвести від себе підозру та уникнути відповідальності, чоловік заперечував свою причетність до смерті матері і запевняв правоохоронців, що того дня залишився з ночівлею у друзів, а померлу матір виявив лише вранці і одразу повідомив про це своєї сестрi, яка викликала швидку і поліцію.

У рамках розпочатого кримінального провадження, слідчі призначили низку експертиз, зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули підозрюваному звинувачення у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть.

Розглянувши матеріали кримінального провадження та дослідивши зібрані поліцейськими докази, суд визнав обвинуваченого винним та засудив його до 10 років позбавлення волі.

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