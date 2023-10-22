Новини Одеси та Одеської області

Побив до смерті матір і пішов до друзів: який вирок ухвалив суд?

Побив до смерті матір і пішов до друзів: який вирок ухвалив суд?

У Березівському районі Одеської області суд ухвалив обвинувальний вирок чоловікові, який побив до смерті свою матір.

Про це розповіли в обласному управлінні поліції.

Вбивство сталося у березні минулого року. Чоловік, який жив за рахунок маминої пенсії, розлютився, коли жінка похилого віку відмовила йому в грошах. Озвірілий син накинувся на матір із кулаками, а після того, як вона впала на підлогу – побив її ногами, а потім подався до друзів. Від отриманого травматичного шоку, множинних переломів ребер і внутрішнього крововиливу старенька померла.

Сподіваючись відвести від себе підозру та уникнути відповідальності, чоловік заперечував свою причетність до смерті матері і запевняв правоохоронців, що того дня залишився з ночівлею у друзів, а померлу матір виявив лише вранці і одразу повідомив про це своєї сестрi, яка викликала швидку і поліцію.

У рамках розпочатого кримінального провадження, слідчі призначили низку експертиз, зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули підозрюваному звинувачення у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть.

Розглянувши матеріали кримінального провадження та дослідивши зібрані поліцейськими докази, суд визнав обвинуваченого винним та засудив його до 10 років позбавлення волі.

Ще новини Одеси на тему:

Фото ілюстративне

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати