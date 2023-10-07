Новини Одеси та Одеської області

Мешканець Одеської області вбив молоду дружину

Мешканець Одеської області вбив молоду дружину

Громадянський чоловік зарізав молоду дружину без особливих мотивів. Причиною став алкогольний чад. Вирок уже винесено, чоловік проведе за ґратами 7 років.

Подробиці цієї сімейної драми розповіли в поліції Одеської області.

Подія відбулася на початку травня в одному із сіл Мологівської сільської громади.

Пара разом розпивала спиртне, але потім чоловікові щось не сподобалося, між подружжям виникла побутова сварка. Суперечка закінчилася тим, що чоловік схопив ножа і вдарив їм жінку в груди.

Дівчина, якій було 34 роки, померла через велику внутрішню кровотечу та геморагічний шок, викликаний колото-різаною раною грудної клітки з пошкодженням серця та легені.

Ніж - знаряддя вбивства

Ніж – знаряддя вбивства

Правоохоронці затримали 45-річного вбивцю. На місці злочину виявили та вилучили речові докази, провели експертизи та інші слідчі заходи.

Було зібрано достатньо доказів і підозрюваному висунули звинувачення в умисному вбивстві. (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Вивчивши надані поліцейськими матеріали та докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

вбивцю садять у машину

Вбивцю садять у поліцейську машину

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