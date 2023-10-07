Мешканець Одеської області вбив молоду дружину

Громадянський чоловік зарізав молоду дружину без особливих мотивів. Причиною став алкогольний чад. Вирок уже винесено, чоловік проведе за ґратами 7 років.
Подробиці цієї сімейної драми розповіли в поліції Одеської області.
Подія відбулася на початку травня в одному із сіл Мологівської сільської громади.
Пара разом розпивала спиртне, але потім чоловікові щось не сподобалося, між подружжям виникла побутова сварка. Суперечка закінчилася тим, що чоловік схопив ножа і вдарив їм жінку в груди.
Дівчина, якій було 34 роки, померла через велику внутрішню кровотечу та геморагічний шок, викликаний колото-різаною раною грудної клітки з пошкодженням серця та легені.
Правоохоронці затримали 45-річного вбивцю. На місці злочину виявили та вилучили речові докази, провели експертизи та інші слідчі заходи.
Було зібрано достатньо доказів і підозрюваному висунули звинувачення в умисному вбивстві. (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Вивчивши надані поліцейськими матеріали та докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.
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