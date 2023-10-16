Справа вбитої жінки-таксистки з-під Одеси: убивці отримали вирок (фото)

За жорстоке вбивство таксистки з Южного, яке сталося у грудні 2020 року, двоє молодиків отримали вирок суду – 14 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
У повідомленні йдеться, що на момент скоєння вбивства, злочинцям було 17 і 18 років. Їх визнали винними в умисному вбивстві з метою заволодіти чужими коштами та викраденні й підпалі автівки таксистки.
Нагадаємо, “Одеське життя” писало про це жахливе вбивство южненки, яке сталося у селі Любопіль Одеського району (колишній Лиманський).
Прокурори у суді довели, що в грудні 2020 року зловмисники, з метою наживи, заздалегідь приготували ножі для скоєння злочину. Вони підійшли до таксистки, яка очікувала замовлення, та попросили відвезти до села Любопіль. А по приїзду в село за адресою, яку вибрали навмання, вбивці нанесли потерпілій численні ножові поранення з бажанням заволодіти її грошима.
Від отриманих ушкоджень 55-річна жінка померла на місці.
Переконавшись, що водійка таксі не подає ознак життя, вони викинули її тіло на обочину дороги, забрали 1500 грн та на автомобілі вбитої жінки зникли з місця події.
Надалі, аби приховати сліди вбивства, засуджені вирішили спалити авто таксистки. Для цього придбали пляшку горілки та виїхали за межі населеного пункту, де облили транспортний засіб спиртним і підпалили, –
повідомили в Одеській облпрокуратурі.
У судовому засіданні зловмисники свою вину визнали повністю.
Їм призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.
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