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Справа вбитої жінки-таксистки з-під Одеси: убивці отримали вирок (фото)

Справа вбитої жінки-таксистки з-під Одеси: убивці отримали вирок (фото)

За жорстоке вбивство таксистки з Южного, яке сталося у грудні 2020 року, двоє молодиків отримали вирок суду – 14 років позбавлення волі. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

У повідомленні йдеться, що на момент скоєння вбивства, злочинцям було 17 і 18 років. Їх визнали винними в умисному вбивстві з метою заволодіти чужими коштами та викраденні й підпалі автівки таксистки.

Нагадаємо, “Одеське життя” писало про це жахливе вбивство южненки, яке сталося у селі Любопіль Одеського району (колишній Лиманський).

спалена автівка

Прокурори у суді довели, що в грудні 2020 року зловмисники, з метою наживи, заздалегідь приготували ножі для скоєння злочину. Вони підійшли до таксистки, яка очікувала замовлення,  та попросили відвезти до села Любопіль. А по приїзду в село за адресою, яку вибрали навмання, вбивці нанесли потерпілій численні ножові поранення з бажанням заволодіти її грошима.

Від отриманих ушкоджень 55-річна жінка померла на місці.

Переконавшись, що водійка таксі не подає ознак життя, вони викинули її тіло на обочину дороги, забрали 1500 грн та на автомобілі вбитої жінки зникли з місця події.

місце злочину

Надалі, аби приховати сліди вбивства, засуджені вирішили спалити авто таксистки. Для цього придбали пляшку горілки та виїхали за межі населеного пункту, де облили транспортний засіб спиртним і підпалили, –

повідомили в Одеській облпрокуратурі.

У судовому засіданні зловмисники свою вину визнали повністю.

Їм призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

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