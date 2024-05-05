«Ну прилетить туди – нічого страшного»: одеська поліціянтка не розуміє, навіщо охороняти храми на Великдень

В Одесі юна поліціянтка виклала в соцмережі відео, в якому висловила невдоволення тим, що змушена була охороняти одну з церков у день Великодня. Крім того, дівчина безсторонньо висловлювалася на адресу віруючих і до того ж заявила, що їй немає справи до жертв ймовірних обстрілів, оскільки парафіян у тій церкві «від сили людей 30». У поліції негайно відреагували на інцидент.
«На…й мені цю церкву охороняти»
Сьогодні вранці (зауважимо, в день великого христанського свята Великодня) ряд одеських Телеграм-каналів опублікував відео, на якому юна особа в поліцейській формі скаржиться, що їй зовсім не до свята і «не хіханьки і хаханьки», оскільки бідоласі довелося чергувати біля храму, а вона «не розуміє» , навіщо потрібно охороняти церкви на Великдень.
«На…й мені цю церкву охороняти. Там від сили людей 30… Ну прилетить туди – і що, нічого страшного, це ж не мінус 100 чоловік, а лише мінус 30»,
– «на блакитному оці» заявляє на відео представниця професії, яка, як заведено вважати, «нас береже», щедро забезпечуючи свій спіч нецензурною лексикою.
«Така поведінка є неприйнятною»: як відреагували на інцидент у поліції
Варто зазначити, що реакція поліції на, м’яко кажучи, непристойну поведінку своєї співробітниці не забарилася.
Як повідомляють у прес-службі відомства, відео з висловлюваннями поліціянтки щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів та загибелі громадян було виявлено сьогодні під час моніторингу інтернету в одному з пабліків. Це повідомлення, яке дівчина скинула для своїх друзів до приватної групи, стало надбанням пабліків.
«Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва»,
– заявили у поліції.
Як повідомляється, на час проведення службового розслідування співробітниць буде усунуто від виконання службових обов’язків, а за результатами перевірки – звільнено. Також наголошується, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому.
«Національна поліція України готова захищати і оберігати громадян як під час відзначення Великодня, так і кожного дня і всередині країни, і на лінії фронту. Ми шануємо наші традиції, маємо святі і духовні цінності. До того ж в Одесі, яка мало не щодня стає обʼєктом російських ворожих атак, де гинуть люди, і де поліцейські разом із медиками та рятувальниками першими приходять на допомогу.
Вкотре зауважуємо: жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишиться поза увагою керівництва, і це принципова позиція — що негідні працівники не можуть носити високе звання поліцейського»,
– резюмували у відомстві.
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