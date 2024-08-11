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Температура морської води в Одесі сьогодні, 11 серпня: купатися чи ні?

Температура морської води в Одесі сьогодні, 11 серпня: купатися чи ні?

Незважаючи на те, що напередодні в частині Одеси пройшов літній дощ, що бадьорить, Чорне море ще не охололо і вода досить комфортна для купання.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у неділю, 11 серпня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме не менше 20-21°С (зазначимо, що днем ​​раніше її прогнозована температура не перевищувала 17-18°С).

А ось ресурс Seatemperature повідомляє, що Чорне море біля одеського узбережжя прогріється до 25°С.

Що ж до водойм Одеської області, то найтепліша вода в регіоні зафіксована в Куяльницькому лимані – 25,5°C. А найхолодніша – у Южному – 23,6°C.

Таблиця з поточними погодними даними та тенденціями загалом у деяких містах регіону:

Температура води в водоймищах Одеської області

Як повідомлялося, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 29-31°С, а в Одеській області – до 28-33°С.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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