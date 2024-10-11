Північне сяйво над Одесою: що спричинило природне явище (фото)

Українці знову отримали можливість спостерігати неймовірне природне явище – полярне сяйво Аврора. Річ у тім, що до суботи 12 жовтня триватиме найнасильницька цьогоріч магнітна буря, що стала наслідком потужного викиду плазми під час сонячного спалаху і спричинила північне сяйво.

Небо над Одесою та областю осяялося яскравим рожевим кольором увечері 10 жовтня і в ніч на 11 жовтня. Знімки, що зачаровують, одесити викладають у соцмережах.

Полярне сяйво, північне сяйво (aurora borealis), південне сяйво (aurora australis), аврора (aurora) – атмосферне оптичне явище, світіння верхніх шарів атмосфери планети, яке виникає внаслідок взаємодії магнітосфери із зарядженими частинками сонячного вітру. Небо змінює свої звичні відтінки на яскраві кольори, які коливаються від зеленого до фіолетового з різноманітними переливами.

Таке незвичайне атмосферне явище зазвичай спостерігається раз на кілька років. Однак українці споглядали таке «нічне світлове шоу» втретє за цей рік.

У різних регіонах світіння може варіюватися, але найкраще його видно вночі, коли погода ясна і немає хмар.