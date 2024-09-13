Біля Одеси спостерігали рідкісне природне явище

Водяний смерч, який є досить рідкісним явищем для одеського узбережжя, було помічено з кількох міських пляжів у п’ятницю, 13 вересня. Спостерігачі змогли побачити характерну вирву на відстані приблизно півтора кілометра від берега. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Попри вражаючий вигляд, екологи запевняють, що водяний смерч не несе жодної небезпеки для міста та його мешканців. Експерти пояснюють, що такі атмосферні утворення зазвичай не перетворюються на руйнівні торнадо і залишаються над водною поверхнею. Це явище є результатом специфічних погодних умов, коли тепле повітря піднімається над прохолодною водою, створюючи вертикальний вихор.
Метеорологи відзначають, що подібні явища можуть стати більш частими через глобальні зміни клімату та підвищення температури води в Чорному морі.