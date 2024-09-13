Біля Одеси спостерігали рідкісне природне явище

Попри вражаючий вигляд, екологи запевняють, що водяний смерч не несе жодної небезпеки для міста та його мешканців. Експерти пояснюють, що такі атмосферні утворення зазвичай не перетворюються на руйнівні торнадо і залишаються над водною поверхнею. Це явище є результатом специфічних погодних умов, коли тепле повітря піднімається над прохолодною водою, створюючи вертикальний вихор.

Метеорологи відзначають, що подібні явища можуть стати більш частими через глобальні зміни клімату та підвищення температури води в Чорному морі.