Пішов за водою: на Одещині трагічно загинула дитина

Про це повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління Нацполіції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 12-річний мешканець одного із сіл Балтської територіальної громади пішов по воду до криниці, розташованої біля будинку. Там хлопчик підсковзнувся, не втримав рівновагу і впав у криницю.

Батько дитини, почувши крики, поспішив синові на допомогу і витягнув його з криниці в непритомному стані, але ще живого. Але до приїзду швидкої допомоги хлопчик помер.

Причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза.

Його витяг із колодязя батько. Дитина померла до приїзду “швидкої”.

У поліції розслідують обставини події. На даний момент подію кваліфікують як “нещасний випадок” (за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, навесні цього року в одному із сіл Одеської області втопилася в бочці з водою 3-річна дівчинка.

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