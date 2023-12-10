Пішов за водою: на Одещині трагічно загинула дитина

Трагічний випадок стався у Подільському районі Одеської області: там загинула дитина, впавши у колодязь.
Про це повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління Нацполіції.
Попередньо правоохоронці встановили, що 12-річний мешканець одного із сіл Балтської територіальної громади пішов по воду до криниці, розташованої біля будинку. Там хлопчик підсковзнувся, не втримав рівновагу і впав у криницю.
Батько дитини, почувши крики, поспішив синові на допомогу і витягнув його з криниці в непритомному стані, але ще живого. Але до приїзду швидкої допомоги хлопчик помер.
Причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза.
Його витяг із колодязя батько. Дитина померла до приїзду “швидкої”.
У поліції розслідують обставини події. На даний момент подію кваліфікують як “нещасний випадок” (за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Як повідомлялося, навесні цього року в одному із сіл Одеської області втопилася в бочці з водою 3-річна дівчинка.
Ще новини на тему:
- На Одещині подарунок батька вбив 15-річного підлітка: постраждали двоє людей;
- Трагедія на Одещині: дитину вбило струмом у басейні;
- Смерть дитини на одеському пляжі: відкрито два кримінальні провадження.
Фото ілюстративне