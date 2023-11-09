На Одещині подарунок батька вбив 15-річного підлітка: постраждали двоє людей

В Ізмаїльському районі Одеської області 15-річний підліток, катаючись на подарованому батьком мотоциклі, збив жінку і влетів у стіну магазину. Мотоцикліст загинув, його пасажира та жінку госпіталізували.
ДТП сталося вчора, 8 листопада, близько 18 години в одному із сіл Саф’янівської громади.
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Поліцейські встановили, що хлопець їхав із однокласником на мотоциклі, не впорався з керуванням та збив жінку, яка переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці, після чого в’їхав у стіну магазину.
Мотоцикліст загинув на місці пригоди, а його пасажира та жінку госпіталізували до місцевої лікарні з різними тілесними ушкодженнями.
Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.