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Пошел за водой: в Одесской области трагически погиб ребенок

Пошел за водой: в Одесской области трагически погиб ребенок

Трагический случай произошел в Подольском районе Одесской области: там погиб ребенок, упав в колодец.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Предварительно правоохранители установили, что 12-летний житель одного из сел Балтской территориальной громады пошел за водой к колодцу, расположенному возле дома. Там мальчик подскользнулся, не удержал равновесие и упал в колодец.

Отец ребенка, услышав крики, поспешил сыну на помощь и вытащил его из колодца в бессознательном состоянии, но еще живого. Но до приезда скорой помощи мальчик умер.

Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Его вытащил из колодца отец. Ребенок умер до приезда «скорой».

В полиции расследуют обстоятельства происшествия. На данный момент произшедшщее квалифицируют как «несчастный случай» (по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, весной этого года в одном из сел Одесской области утонула в бочке с водой 3-летняя девочка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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