Пішла з життя Ірина Кузнецова — колишня директорка Одеського дому акторів

Серед її друзів і вихованців були такі зірки, як Лія Ахеджакова, Костянтин Райкін, Олег Табаков, Михайло Жванецький, Юрій Горбачов, Роман Віктюк, Михайло Водяний, Георгій Ковтун, Валерій Хаїт, Єфим Шифрін та багато інших.

Ірина Григоріївна була відомою своєю невтомною роботою та відданістю мистецтву, що робило Одеський дім акторів яскравою частиною культурного життя міста та філармонії. Вона сприяла розвитку багатьох талановитих митців, чиї імена стали відомими не лише в Україні, а й по всьому світу.

Світла пам’ять Ірині Григоріївні Кузнецовій.