Пішла з життя Ірина Кузнецова — колишня директорка Одеського дому акторів

Пішла з життя Ірина Кузнецова — колишня директорка Одеського дому акторів

Сьогодні, 17 червня в Одесі на 89-му році життя померла Ірина Григоріївна Кузнецова, яка довгий час очолювала Одеський дім акторів. Вона залишила незабутній слід у культурному житті міста, ставши символом підтримки та натхнення для багатьох відомих діячів мистецтва.

Серед її друзів і вихованців були такі зірки, як Лія Ахеджакова, Костянтин Райкін, Олег Табаков, Михайло Жванецький, Юрій Горбачов, Роман Віктюк, Михайло Водяний, Георгій Ковтун, Валерій Хаїт, Єфим Шифрін та багато інших.

Ірина Григоріївна була відомою своєю невтомною роботою та відданістю мистецтву, що робило Одеський дім акторів яскравою частиною культурного життя міста та філармонії. Вона сприяла розвитку багатьох талановитих митців, чиї імена стали відомими не лише в Україні, а й по всьому світу.

Світла пам’ять Ірині Григоріївні Кузнецовій.

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