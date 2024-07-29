Пішла з життя відома одеська “ІТ-бабуся” Лада Бондарєва

Пішла з життя відома одеська “ІТ-бабуся” Лада Бондарєва

У віці 96 років пішла з життя відома в Україні айті-бабуся, учасниця модних показів і чемпіонатів зі скандинавської ходьби Лада Бондарєва. Прощання з одеситкою відбудеться 5 серпня.

Сумну новину повідомила журналістка Ольга Філіппова – голова громадської організації “Всеукраїнська спілка активного довголіття “ІТ-бабусі”, творець проєкту “Хранителі часу онлайн”.

За її словами, Лада Бондарєва, незважаючи на хвороби, до останніх днів життя залишалася дуже активною та оптимістичною:

Вона була людиною поза віком.
Завжди раділа життю і мала жагу до життя таку, ніби їй 17 років і все попереду.
Готова була вчитися завжди.
За день до того, як знепритомніла, попросила купити їй книжку, яку вона має прочитати.
Пошила собі на літо елегантний костюмчик у горошок.
Була в театрі на чудовій виставі.
І це при тому, що задовго передбачила час свого відходу з життя і повідомила найближчим людям!

Журналістка зазначила, що одеський фестиваль “Планета довгожителів”, який проводили десять років поспіль за активної участі Лади Бондарєвої, тепер відбуватиметься на її честь.

“Одеське життя” докладно розповідала про цю дивовижну жінку в матеріалі: Жінка-епоха: активній одеситці Ладі Бондарєвій – 96

Нагадаємо, у віці 85 років Лада Бондарєва пішла вчитися на комп’ютерні курси для пенсіонерів і вже тоді була серед учнів найстаршою.

У 90 років взяла участь у встановленні Рекорду з виходу на подіум манекенниць віком 90-60-90 років!

У 90 стала учасницею шоу “Круче всех”, і своїм виходом зачарувала мільйони глядачів.

 

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