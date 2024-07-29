Ушла из жизни известная одесская «ІТ-бабушка» Лада Бондарева

Ушла из жизни известная одесская «ІТ-бабушка» Лада Бондарева

В возрасте 96 лет ушла из жизни известная в Украине айти-бабушка, участница модных показов и чемпионатов по скандинавской ходьбе Лада Бондарева. Прощание с одесситкой и состоится 5 августа.

Печальную новость сообщила журналист Ольга Филиппова — глава общественной организации «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки», создатель проекта «Хранители времени онлайн».

По ее словам, Лада Бондарева несмотря на болезни до последних дней жизни оставалась очень активной и оптимистичной:

Она была человеком вне возраста.
Всегда радовалась жизни и имела жажду жизни такую, будто ей 17 лет и все впереди.
Готова была учиться всегда.
За день до того, как потеряла сознание, попросила купить ей книгу, которую она должна прочитать.
Пошила себе на лето элегантный костюмчик в горошек.
Была в театре на замечательном спектакле.
И это при том, что задолго предсказала время своего ухода из жизни и сообщила самым близким людям!

Журналистка отметила, что одесский фестиваль «Планета долгожителей», проводившийся десять лет подряд при активном участии Лады Бондаревой, теперь будет проходить в ее честь.

«Одесская жизнь» подробно рассказывала об этой удивительной женщине в материале: Женщина-эпоха: активной одесситке Ладе Бондаревой – 96

Напомним, в возрасте 85 лет Лада Бондарева пошла учиться на компьютерные курсы для пенсионеров и уже тогда была среди учеников самой взрослой.

В 90 лет приняла участие в установлении Рекорда по выходу на подиум манекенщиц возрастом 90-60-90 лет!

В 90 стала участницей шоу «Круче всех», и своим выходом очаровала миллионы зрителей.

 

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