Ушла из жизни известная одесская «ІТ-бабушка» Лада Бондарева

Печальную новость сообщила журналист Ольга Филиппова — глава общественной организации «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки», создатель проекта «Хранители времени онлайн».

По ее словам, Лада Бондарева несмотря на болезни до последних дней жизни оставалась очень активной и оптимистичной:

Она была человеком вне возраста.

Всегда радовалась жизни и имела жажду жизни такую, будто ей 17 лет и все впереди.

Готова была учиться всегда.

За день до того, как потеряла сознание, попросила купить ей книгу, которую она должна прочитать.

Пошила себе на лето элегантный костюмчик в горошек.

Была в театре на замечательном спектакле.

И это при том, что задолго предсказала время своего ухода из жизни и сообщила самым близким людям!

Журналистка отметила, что одесский фестиваль «Планета долгожителей», проводившийся десять лет подряд при активном участии Лады Бондаревой, теперь будет проходить в ее честь.

«Одесская жизнь» подробно рассказывала об этой удивительной женщине в материале: Женщина-эпоха: активной одесситке Ладе Бондаревой – 96

Напомним, в возрасте 85 лет Лада Бондарева пошла учиться на компьютерные курсы для пенсионеров и уже тогда была среди учеников самой взрослой.

В 90 лет приняла участие в установлении Рекорда по выходу на подиум манекенщиц возрастом 90-60-90 лет!

В 90 стала участницей шоу «Круче всех», и своим выходом очаровала миллионы зрителей.