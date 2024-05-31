Підвищення тарифів на електроенергію: коли станеться і скільки платитимемо

Підвищення тарифів на електроенергію: коли станеться і скільки платитимемо

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для споживачів, які використовують понад 100 кіловат, може зрости на 80%. Очікується, що відповідне рішення Кабмін ухвалить сьогодні, 31 травня.

Про це пише РБК-Україна посилаючись на свої джерела в уряді.

Скільки платитимемо за електроенергію

Тариф за споживання до 100 кіловат електроенергії залишиться без змін – 2,64 грн за кіловат-годину. Для споживання, що перевищує цю позначку, буде встановлено новий тариф – 4,8 грн за кіловат-годину.

Це означає, що для тих, хто споживає рівно 100 кіловат на місяць, загальна вартість електроенергії залишиться на рівні 264 грн. А 200 кіловат спожитої електроенергії обійдеться українцям у 744 грн замість нинішніх – 528.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що в уряді ще тривають дискусії щодо розміру тарифу. Водночас вона підтвердила, що рішення буде ухвалено.

“Але до кінця тижня рішення про підвищення тарифів буде ухвалено”, – сказала вона.

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Чому підвищують тариф

Про підвищення тарифів активніше заговорили після масованих обстрілів об’єктів енергетики навесні 2024 року. Гроші потрібні енергетичним компаніям для відновлення.

У Меморандумі з МВФ за березень також ішлося про підвищення тарифів. Міненерго заявляло, що “стабілізація системи” врешті-решт вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ і електроенергію з метою відшкодування витрат”.

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Нагадаємо, Кабмін підвищив тариф у середньому на 70% з 1 червня 2023 року до 2,64 грн за кВт-год. До цього діяв диференційований підхід. Ті, хто споживав до 250 кВт на місяць, платили 1,44 грн за кіловат, а понад 1,68 грн за кіловат.

 

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