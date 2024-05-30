В городе Одесской области резко взлетели тарифы на воду: сколько придется платить

В Балте Одесской области решили вдвое поднять тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые предоставляются коммунальным предприятием «Балтаводоканал» — иначе предприятию «не выжить». Куб воды для местных жителей теперь будет стоить почти 66 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Балтского горсовета.
Сейчас в Балте тариф на воду для населения составляет 29,60 грн/м. куб.
После повышения стоимость услуг водоканала составит:
- на водоснабжение — 65.64 грн/м. куб,
- на водотведение — 71.26 грн/м. куб.
«2 года мы пытались удержать «на плаву» наши коммунальные предприятия, учреждения, заведения. Но объективные обстоятельства заставляют нас пересмотреть тарифы на платные и коммунальные услуги», — пояснил глава Балтской огромады Сергей Мазур.
По его словам, калькуляция нового тарифа разработана независимыми экспертами-специалистами с учетом всех его составляющих и добавил, что горсовет разрабатывает механизм компенсаций для уязвимых слоев населения через ЦНАП.
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Напомним, с 1 июля 2023 установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для потребителей филиала «Инфоксводоканал».