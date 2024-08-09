Новини Одеси та Одеської області

Одеські спортсмени завершили виступ на Олімпіаді-2024: підбиваємо підсумки

Одеські спортсмени завершили виступ на Олімпіаді-2024: підбиваємо підсумки

Від Одеси за Збірну Україну на Олімпійських іграх 2024 року змагалися сім спортсменів. на цей час вони завершили свої виступ та вже повернулися додому. Про це повідомили у пресслужбі відділення НОК України в Одеській області.

Шаблістки Олена Кравацька і Аліна Комащук разом з Ольгою Харлан і Юлією Бакастовою здобули золоту медаль у командному турнірі.

Футболісти Володимир Салюк і Максим Брагару, виступаючи за збірну України, програли Аргентині в третьому турі групового етапу та вибули з турніру на Іграх-2024.

Стрільчиня Ірина Маловічко, за підсумками кваліфікації серед 29 учасниць, зайняла 24-те місце і не змогла потрапити до фіналу скіту.

Тенісистка Даяна Ястремська в другому раунді змагань програла колумбійці Камілі Осоріо і завершила свої виступи в одиночному розряді Олімпіади.

Борець вільного стилю Василь Михайлов, який виступав у категорії до 86 кг, спочатку програв бронзовому призеру Олімпіади-2020 і чемпіону світу-2023, спортсмену з Сан-Марино Майлсу Назему Аміне, а в півфіналі більш титулованому іранцю Хассану Яздані і завершив свої виступи на змаганнях.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk