Одеські спортсмени завершили виступ на Олімпіаді-2024: підбиваємо підсумки

Шаблістки Олена Кравацька і Аліна Комащук разом з Ольгою Харлан і Юлією Бакастовою здобули золоту медаль у командному турнірі.

Футболісти Володимир Салюк і Максим Брагару, виступаючи за збірну України, програли Аргентині в третьому турі групового етапу та вибули з турніру на Іграх-2024.

Стрільчиня Ірина Маловічко, за підсумками кваліфікації серед 29 учасниць, зайняла 24-те місце і не змогла потрапити до фіналу скіту.

Тенісистка Даяна Ястремська в другому раунді змагань програла колумбійці Камілі Осоріо і завершила свої виступи в одиночному розряді Олімпіади.

Борець вільного стилю Василь Михайлов, який виступав у категорії до 86 кг, спочатку програв бронзовому призеру Олімпіади-2020 і чемпіону світу-2023, спортсмену з Сан-Марино Майлсу Назему Аміне, а в півфіналі більш титулованому іранцю Хассану Яздані і завершив свої виступи на змаганнях.

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