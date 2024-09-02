Под Одессой пьяный водитель фуры наехал на легковушку: пострадали женщина и дети

Подробности происшествия рассказали в полиции Одесской области.

Около 21 часа вечера 35-летний водитель грузового автомобиля «MAN» во время перестроения из средней полосы в крайнюю правую не заметил легковой автомобиль «ВАЗ» и въехал в него. От удара легковушка съехала в кювет.

В результате аврии пострадали 30-летняя водительница легковушки и двое ее детей — 10-летняя дочь и 14-летний сын. С различными травмами всю семью «скорая» доставила в больницу.

Во время проверки водителя грузовика на состояние опьянения на месте происшествия, оказалось, что он был пьян. Допустимая норма алкоголя в его организме превышала почти в 13 раз.

Следователи начали производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины и задержали водителя грузовика.

В рамках производства транспортные средства помещены на штрафплощадку и назначен ряд судебных экспертиз.

Еще по теме: В Измаильском районе женщина за рулем «ВАЗ» насмерть сбила ребенка

Вечером пятницы, 30 августа 2024 года, на трассе Киев – Одесса произошло масштабное ДТП, в котором погиб один ребенок и еще пять человек, в том числе дети, были травмированы