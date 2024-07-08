Під Одесою на пішохідному переході рейсовий автобус збив підлітка

Під Одесою на пішохідному переході рейсовий автобус збив підлітка

У селі Маяки Одеського району 13-річний хлопчик потрапив під колеса рейсового автобуса. Аварія сталася на пішохідному переході, де через відключення світла не працював світлофор.

Автопригода сталася вчора, 7 липня, близько 20-ї години, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо поліцейські встановили, що 39-річний водій рейсового автобуса міжнародного сполучення збив підлітка, який перетинав проїжджу частину дороги регульованим пішохідним переходом, коли світлофор через відсутність електроенергії не працював.

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дтп в Маяках

Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому діагностували відкриту черепно-мозкову травму, переломи кісток голови, садна та гематоми на обличчі.

Водія автобуса одразу перевірили на стан сп’яніння, він був – тверезий.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що через непрацюючі в блекаут світлофори почастішали ДТП на дорогах Одеської області. Так, 26 червня, близько 22-ї години на розі вулиць Велика Арнаутська та Європейська “Dodge” влетів у стовп, щоб уникнути наїзду на пішоходів, яких водій вчасно не розгледів у темряві. А 1 липня в Одесі водій Volkswagen Touareg збив семирічну дівчинку.

Нагадаємо, в Одесі з 358 світлофорних об’єктів тільки 122 обладнані альтернативними джерелами живлення.

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