В Одесі знову сталася ДТП через непрацюючий світлофор: постраждала дитина

В Одесі знову сталася ДТП через непрацюючий світлофор: постраждала дитина

В Одесі водій Volkswagen Touareg збив семирічну дівчинку, яка переходила дорогу пішохідним переходом із вимкненим світлофором.

Автопригода сталася в неділю, 30 червня, близько 20-ї години на вулиці Балківській, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо правоохоронці встановили, що 38-річний водій Volkswagen Touareg наїхав на дитину, коли вона переходила дорогу пішохідним переходом, рух на якому на той момент не регулювався світлофором через відсутність електропостачання.

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автопригода на Балківській

Постраждалу доставили в лікарню з різними тілесними ушкодженнями, а водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

Наразі слідчі вирішують питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Минулого тижня на розі вулиць Велика Арнаутська та Європейська “Dodge” влетів у стовп, щоб уникнути наїзду на пішоходів, яких водій вчасно не розгледів у темряві. Унаслідок ДТП травмувалися четверо людей, серед яких – двоє дітей.

Нагадаємо, в Одесі з 358 світлофорних об’єктів тільки 122 обладнані альтернативними джерелами живлення.

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