На Одещині п’яний водій BMW влетів в електроопору та вбив пасажирів (фото)

За повідомленням обласного управління поліції, аварія сталася близько півночі у місті Ананьїв.

Попередньо в поліції встановили, що 25-річний водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Незалежності, на закругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де врізався у придорожню електроопору.

Унаслідок автопригоди двоє пасажирів, 21-річний чоловік та його 19-річна дружина, отримали несумісні з життям травми і загинули. Водія каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували відкритий перелом коліна та забійну рану голови.

Перевірка молодика на стан сп’яніння показала, показала, що він п’яний.

Наразі слідчі встановлюють обставини події.

Раніше в Одесі маршрутка з пасажирами зіткнулася з припаркованою вантажівкою. Багато пасажирів було травмовано.