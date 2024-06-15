На Одещині п’яний водій BMW влетів в електроопору та вбив пасажирів (фото)

На Одещині п’яний водій BMW влетів в електроопору та вбив пасажирів (фото)

У ніч на суботу, 15 червня, у Подільському районі Одеської області сталася ДТП, в якій травмувалися троє людей, дві з яких – смертельно.

За повідомленням обласного управління поліції, аварія сталася близько півночі у місті Ананьїв.

Попередньо в поліції встановили, що 25-річний водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Незалежності, на закругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де врізався у придорожню електроопору.

ДТП в Ананьєві, 15 червня 2024-2

Читайте також: Біля Чорноморська зіткнулися три автомобілі: загинув пасажир, багато постраждалих

ДТП в Ананьєві, 15 червня 2024-3

Унаслідок автопригоди двоє пасажирів, 21-річний чоловік та його 19-річна дружина, отримали  несумісні з життям травми і загинули. Водія каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували відкритий перелом коліна та забійну рану голови.

Перевірка молодика на стан сп’яніння показала, показала, що він п’яний.

ДТП в Ананьєві, 15 червня 2024-4

Наразі слідчі встановлюють обставини події.

Раніше в Одесі маршрутка з пасажирами зіткнулася з припаркованою вантажівкою. Багато пасажирів було травмовано.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk