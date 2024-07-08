Под Одессой на пешеходном переходе рейсовый автобус сбил подростка

Автопроисшествие произошло вчера, 7 июля, около 20 часов, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что 39-летний водитель рейсового автобуса международного сообщения сбил подростка, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, когда светофор из-за отсутствия электроэнергии не работал.

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Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы костей головы, ссадины и гематомы на лице.

Водителя автобуса сразу проверили на состояние опьянения, он был — трезв.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что из-за неработающих в блэкаут светофоров участились ДТП на дорогах Одесской области. Так, 26 июня, около 22 часов на углу улиц Большая Арнаутская и Европейская «Dodge» влетел в столб, чтобы избежать наезда на пешеходов, которых водитель вовремя не разглядел в темноте. А 1 июля в Одессе водитель Volkswagen Touareg сбил семилетнюю девочку.

Напомним, в Одессе из 358 светофорных объектов только 122 оборудованы альтернативными источниками питания.