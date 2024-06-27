У центрі Одеси сталася ДТП через непрацюючий світлофор: автомобіль розбитий вщент, четверо людей у лікарні

У центрі Одеси сталася ДТП через непрацюючий світлофор: автомобіль розбитий вщент, четверо людей у лікарні

На перехресті в Одесі “Dodge” влетів у стовп, щоб уникнути наїзду на пішоходів, яких водій вчасно не розгледів у темряві. Унаслідок ДТП травмувалися четверо людей, серед яких – двоє дітей.

Автопригода сталася в середу, 26 червня, близько 22-ї години на розі вулиць Велика Арнаутська та Європейська, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 40-річний водій легкового автомобіля Dodge, наближаючись до перехрестя, на якому через відсутність електроенергії не працював світлофор, не одразу помітив пішоходів, які перетинали дорогу пішохідним переходом, і, щоб уникнути наїзду на людей, повернув у бік і в’їхав у стовп.

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали четверо пасажирів чоловіка: дві жінки 39-ти та 36-ти років і двоє 11-річних хлопчиків. Їх із різними травмами доправили до лікарні.

Сам водій дивом не постраждав. Його перевірять на стан сп’яніння.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. У рамках провадження автомобіль поміщено на штрафмайданчик і призначено низку експертиз.

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