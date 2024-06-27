Ще півсотні світлофорів в Одесі зможуть працювати під час відключення світла

Про це повідомляє прес-служба Одеської міськради.

Як повідомив директор Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Володимир Хітренко, комунальна установа “СМЕП” обслуговує 358 світлофорних об’єктів, з яких 122 вже обладнані альтернативними джерелами живлення.

У випадках блекаутів вони продовжують працювати в автономному режимі від трьох до п’яти годин, а 33 об’єкти мають посилену потужність – до 10 годин. Вони розташовані на найбільш завантажених перехрестях.

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Найближчим часом ще 49 світлофорних об’єктів отримають автономні джерела живлення. Це власні запаси підприємства і вони вже є в наявності та готові до монтажу.

Нещодавно фахівці “СМЕП” встановили блоки безперебійного живлення на всі світлофорні об’єкти на вул. Преображенській: від Новощіпного ряду до провулка Футуристів.