Під час виконання бойового завдання загинув захисник із Одещини

На фронті загинув уродженець села Жовтий Яр Білгород-Дністровського району військовослужбовець Володимир Колесник. Героя поховають у п’ятницю, 12 січня.
Про це повідомили у Дивізійській громаді.
Повідомляється, що Володимир Колесник загинув під час виконання бойового завдання.
“Війна забирає найкращих… Вічна пам’ять та слава Героям! Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях! Давайте пам’ятати їх, адже вони віддали найцінніше – своє життя, заради України та кожного з нас. Вони назавжди у наших думках, молитвах … Ніколи не пробачимо ворогові жодне втрачене життя!”, – сумують земляки.
В останній шлях Володимира Колесника проведуть у п’ятницю, 12 січня.
Мешканців села закликають зустріти кортеж із тілом загиблого о 10.45 у центрі села та утворити живий коридор.
Чин відспівування Героя відбудеться у Свято-Димитрієвському храмі с. Жовтий Яр.
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