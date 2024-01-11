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Під час виконання бойового завдання загинув захисник із Одещини

Під час виконання бойового завдання загинув захисник із Одещини

На фронті загинув уродженець села Жовтий Яр Білгород-Дністровського району військовослужбовець Володимир Колесник. Героя поховають у п’ятницю, 12 січня.

Про це повідомили у Дивізійській громаді.

Повідомляється, що Володимир Колесник загинув під час виконання бойового завдання.

“Війна забирає найкращих… Вічна пам’ять та слава Героям! Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях! Давайте пам’ятати їх, адже вони віддали найцінніше – своє життя, заради України та кожного з нас. Вони назавжди у наших думках, молитвах … Ніколи не пробачимо ворогові жодне втрачене життя!”, – сумують земляки.

В останній шлях Володимира Колесника проведуть у п’ятницю, 12 січня.

Мешканців села закликають зустріти кортеж із тілом загиблого о 10.45 у центрі села та утворити живий коридор.

Чин відспівування Героя відбудеться у Свято-Димитрієвському храмі с. Жовтий Яр.

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