Во время выполнения боевой задачи погиб защитник из Одесщины

На фронте погиб уроженец села Желтый Яр Белгород-Днестровского района военнослужащий Владимир Колесник. Героя похоронят в пятницу, 12 января.
Об этом сообщили в Дивизийской громаде.
Сообщается, что Владимир Колесник погиб во время выполнения боевой задачи.
«Война забирает лучших…Вечная память и слава Героям! Герои не умирают, они остаются в наших сердцах! Давайте помнить их, ведь они отдали самое ценное – свою жизнь, ради Украины и каждого из нас. Они навсегда в наших мыслях, молитвах… Никогда не простим врагу ни одну утраченную жизнь!», — скорбят земляки.
В последний путь Владимира Колесника проведут в пятницу, 12 января.
Жителей села призывают встретить кортеж с телом погибшего в 10.45 в центре села и образовать живой коридор.
Чин отпевания Героя состоится в Свято-Димитриевском храме с. Желтый Яр.
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