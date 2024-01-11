Во время выполнения боевой задачи погиб защитник из Одесщины

Об этом сообщили в Дивизийской громаде.

Сообщается, что Владимир Колесник погиб во время выполнения боевой задачи.

«Война забирает лучших…Вечная память и слава Героям! Герои не умирают, они остаются в наших сердцах! Давайте помнить их, ведь они отдали самое ценное – свою жизнь, ради Украины и каждого из нас. Они навсегда в наших мыслях, молитвах… Никогда не простим врагу ни одну утраченную жизнь!», — скорбят земляки.

В последний путь Владимира Колесника проведут в пятницу, 12 января.

Жителей села призывают встретить кортеж с телом погибшего в 10.45 в центре села и образовать живой коридор.

Чин отпевания Героя состоится в Свято-Димитриевском храме с. Желтый Яр.

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