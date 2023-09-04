Дрони, що атакували Одеську область, вибухнули в Румунії: реакція сусідів

4 вересня під час нічної ворожої атаки на Одещині “шахеди” впали та здетонували на території сусідньої Румунії.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, посилаючись на інформацію Держприкордонслужби.

За його словами, це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, у тому числі держав-членів НАТО.

У контексті того, що сталося, Ніколенко закликав партнерів посилити захист інфраструктури України та сусідніх держав.

“Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, яка посилить захист інфраструктури України, а також суміжних держав”, – йдеться у повідомленні Ніколенко.

Реакція Румунії

Міноборони Румунії засудило атаки на українські об’єкти та елементи громадянської інфраструктури та назвало їх невиправданими та порушуючими усі міжнародні гуманітарні правила.

У відомстві також зазначили, що відповідальні структури в режимі реального часу відслідковували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників на інфраструктуру морського порту Рені.

“Атаки безпілотників, скоєні Російською Федерацією, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії”, – заявили в Міноборони.

Зазначимо, буквально вчора в Міноборони Румунії також заявляли, що атака російських дронів на порт Рені в неділю, 3 вересня, не загрожувала території Румунії.

Хоча жителі румунського міста Галац, розташованого за 25 кілометрів від Рені, скаржилися на “пекельний шум” під час атаки.