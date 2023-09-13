На Одещині поховають воїна, який загинув рік тому при звільненні Херсонщини

Завтра, 14 вересня, на Одещині попрощаються із загиблим на фронті молодшим сержантом Олександром Павленком. Захиснику назавжди залишиться 35 років.
Про це повідомили у Білгороді-Дністровській районній державній адміністрації.
У Мологівській громаді прощатимуться з військовослужбовцем Олександром Павленком 1987 року народження. Чоловік загинув 16 вересня 2022 року в ході наступальних дій у разі звільнення окупованих територій у районі села Правдине Херсонської області.
Прощання із захисником відбудеться 14 вересня об 11:00 у рідному селі Олександра – Випасному.
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