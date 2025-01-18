Отключения света
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеса Офіційно”.

Без електропостачання залишаться такі вдреса:

Південний РЕМ

  • просп. Свободи, 1-59;
  • Проектована, 2/корп.3, 14/корп.5, 1/20.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ

  • пров. Хотинський, 1-24;
  • Академіка Гаркавого, 15-53, 148-156;
  • Аркаса, 1-74;
  • Ашхабадська, 1-36;
  • Балківська, 3-12г;
  • Бессарабська, 1-6;
  • Бібліотечна, 1-21;
  • Болградська, 2-26;
  • Ветеранів Праці, 1-49;
  • Володимира Сосюри, ​​1-82;
  • Батуринська, 1-60;
  • Хортинська, 1-62;
  • Героїв Зміїного, 1-79;
  • Горизонтальна, 10-60;
  • Дальницька, 19;
  • Дерибасівська, 12, 14;

Вас зацікавить: Магнітні бурі: яким буде самопочуття у ці вихідні

  • Житомирська 1-41, 165-200;
  • Карпатська, 1-22;
  • Кленова, 54;
  • Клинова, 1-60;
  • Крайня, 3-88;
  • Ланжеронівська, 8-16;
  • Леонова, 1-62б;
  • Липнева, 1-31;
  • Літаковна, 44, 44а, 47, 52;
  • Лютнева, 3, 5;
  • Магістральна, 1-105;
  • Могилевська, 1-22;
  • Молодіжна, 1а-34;
  • Нескучна, 1а-61;
  • Олешківська, 57;
  • Панаса Мирного, 1-32;
  • Патріотична, 1-76;
  • Петра Лещенка, 1-102;
  • Південна, 1-44;
  • Подільська, 2-34;
  • Буковинська, 1-7;
  • Польова, 1-44, 49;
  • Путьова, 4;
  • Ризька, 1-34;

Читайте також: Прогноз погоди на суботу, 18 січня: потеплішає

  • Рішельєвська, 4;
  • Самарська, 1-75;
  • Селянська, 1-37/1;
  • Сільська, 13а;
  • Л. Смоленського, 1-51;
  • Сонячна, 1-41;
  • Сталепрокатна, 1-41;
  • Творча, 1-51;
  • Тираспольська, 1-35;
  • Уманська, 1-46;
  • Умова, 1-29, 54, 77-122;
  • Урожайна, 3-44;
  • Учнівська, 43а-61, 26;
  • Фесенко, 7;
  • Чумацька, 103;
  • пров. 2-й Східний, 1-9г;
  • пров. М. Гордієвського, 1-25;
  • пров. Проточний, 1 А, 1/корп.1,3,5,8;
  • пров. Чернівецький, 21-40.

На тему: Одеса увійшла до списку міст, де найбільше відключатимуть світло взимку

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ

  • Героїв оборони Одеси, 80-98;
  • Ак. Заболотного, 27.

Роботи до 20:00.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою