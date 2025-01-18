Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеса Офіційно”.
Без електропостачання залишаться такі вдреса:
Південний РЕМ
- просп. Свободи, 1-59;
- Проектована, 2/корп.3, 14/корп.5, 1/20.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ
- пров. Хотинський, 1-24;
- Академіка Гаркавого, 15-53, 148-156;
- Аркаса, 1-74;
- Ашхабадська, 1-36;
- Балківська, 3-12г;
- Бессарабська, 1-6;
- Бібліотечна, 1-21;
- Болградська, 2-26;
- Ветеранів Праці, 1-49;
- Володимира Сосюри, 1-82;
- Батуринська, 1-60;
- Хортинська, 1-62;
- Героїв Зміїного, 1-79;
- Горизонтальна, 10-60;
- Дальницька, 19;
- Дерибасівська, 12, 14;
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- Житомирська 1-41, 165-200;
- Карпатська, 1-22;
- Кленова, 54;
- Клинова, 1-60;
- Крайня, 3-88;
- Ланжеронівська, 8-16;
- Леонова, 1-62б;
- Липнева, 1-31;
- Літаковна, 44, 44а, 47, 52;
- Лютнева, 3, 5;
- Магістральна, 1-105;
- Могилевська, 1-22;
- Молодіжна, 1а-34;
- Нескучна, 1а-61;
- Олешківська, 57;
- Панаса Мирного, 1-32;
- Патріотична, 1-76;
- Петра Лещенка, 1-102;
- Південна, 1-44;
- Подільська, 2-34;
- Буковинська, 1-7;
- Польова, 1-44, 49;
- Путьова, 4;
- Ризька, 1-34;
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- Рішельєвська, 4;
- Самарська, 1-75;
- Селянська, 1-37/1;
- Сільська, 13а;
- Л. Смоленського, 1-51;
- Сонячна, 1-41;
- Сталепрокатна, 1-41;
- Творча, 1-51;
- Тираспольська, 1-35;
- Уманська, 1-46;
- Умова, 1-29, 54, 77-122;
- Урожайна, 3-44;
- Учнівська, 43а-61, 26;
- Фесенко, 7;
- Чумацька, 103;
- пров. 2-й Східний, 1-9г;
- пров. М. Гордієвського, 1-25;
- пров. Проточний, 1 А, 1/корп.1,3,5,8;
- пров. Чернівецький, 21-40.
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Роботи до 19:00.
Північний РЕМ
- Героїв оборони Одеси, 80-98;
- Ак. Заболотного, 27.
Роботи до 20:00.