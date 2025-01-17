Роза 1

Прогноз погоди в Одесі на 18 січня

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Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 4-6°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 18 січня

Хмарно з проясненнями.

Вночі та вранці місцями невеликі опади. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 2-7°C тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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