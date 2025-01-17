Прогноз погоди в Одесі на 18 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 4-6°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 січня
Хмарно з проясненнями.
Вночі та вранці місцями невеликі опади. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 2-7°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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