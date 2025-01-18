Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
Без электроснабжения останутся следующие адреса:
Южный РЭС
- просп. Свободы, 1-59;
- Проектируемая, 2/корп.3, 14/корп.5, 1/20.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС
- пер. Хотинский, 1-24;
- Академика Гаркавого, 15-53, 148-156;
- Аркаса, 1-74;
- Ашхабадская, 1-36;
- Балковская, 3-12г;
- Бессарабская, 1-6;
- Библиотечная, 1-21;
- Болградская, 2-26;
- Ветеранов Труда, 1-49;
- Владимира Сосюры, 1-82;
- Батуринская, 1-60;
- Хортинская, 1-62;
- Героев Змеиного, 1-79;
- Горизонтальная, 10-60;
- Дальницкая, 19;
- Дерибасовская, 12, 14;
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- Житомирская 1-41, 165-200;
- Карпатская, 1-22;
- Кленовая, 54;
- Клиновая, 1-60;
- Крайняя, 3-88;
- Ланжероновская, 8-16;
- Леонова, 1-62б;
- Июльская, 1-31;
- Самолетная, 44, 44а, 47, 52;
- Февральская, 3, 5;
- Магистральная, 1-105;
- Могилевская, 1-22;
- Молодежная, 1а- 34;
- Нескучная, 1а-61;
- Олешковская, 57;
- Панаса Мирного, 1-32;
- Патриотическая, 1-76;
- Петра Лещенко, 1-102;
- Южная, 1-44;
- Подольская, 2-34;
- Буковинская, 1-7;
- Полевая, 1-44, 49;
- Путевая, 4;
- Рижская, 1-34;
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- Ришельевская, 4;
- Самарская, 1-75;
- Крестьянская, 1-37/1;
- Сельская, 13а;
- Л. Смоленского, 1-51;
- Солнечная, 1-41;
- Сталепрокатная, 1-41;
- Творческая, 1-51;
- Тираспольская, 1-35;
- Уманская, 1-46;
- Умова, 1-29, 54, 77-122;
- Урожайная, 3-44;
- Ученическая, 43а-61, 26;
- Фесенко, 7;
- Чумацкая, 103;
- пер. 2-й Восточный, 1-9г;
- пер. М. Гордиевского, 1-25;
- пер. Проточный, 1 А, 1/корп.1,3,5,8;
- пер. Черновицкий, 21-40.
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Работы до 19:00.
Северный РЭС
- Героев обороны Одессы, 80-98;
- Ак. Заболотного, 27.
Работы до 20:00.