Отключения света
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Без электроснабжения останутся следующие адреса:

Южный РЭС

  • просп. Свободы, 1-59;
  • Проектируемая, 2/корп.3, 14/корп.5, 1/20.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС

  • пер. Хотинский, 1-24;
  • Академика Гаркавого, 15-53, 148-156;
  • Аркаса, 1-74;
  • Ашхабадская, 1-36;
  • Балковская, 3-12г;
  • Бессарабская, 1-6;
  • Библиотечная, 1-21;
  • Болградская, 2-26;
  • Ветеранов Труда, 1-49;
  • Владимира Сосюры, 1-82;
  • Батуринская, 1-60;
  • Хортинская, 1-62;
  • Героев Змеиного, 1-79;
  • Горизонтальная, 10-60;
  • Дальницкая, 19;
  • Дерибасовская, 12, 14;

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  • Житомирская 1-41, 165-200;
  • Карпатская, 1-22;
  • Кленовая, 54;
  • Клиновая, 1-60;
  • Крайняя, 3-88;
  • Ланжероновская, 8-16;
  • Леонова, 1-62б;
  • Июльская, 1-31;
  • Самолетная, 44, 44а, 47, 52;
  • Февральская, 3, 5;
  • Магистральная, 1-105;
  • Могилевская, 1-22;
  • Молодежная, 1а- 34;
  • Нескучная, 1а-61;
  • Олешковская, 57;
  • Панаса Мирного, 1-32;
  • Патриотическая, 1-76;
  • Петра Лещенко, 1-102;
  • Южная, 1-44;
  • Подольская, 2-34;
  • Буковинская, 1-7;
  • Полевая, 1-44, 49;
  • Путевая, 4;
  • Рижская, 1-34;

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  • Ришельевская, 4;
  • Самарская, 1-75;
  • Крестьянская, 1-37/1;
  • Сельская, 13а;
  • Л. Смоленского, 1-51;
  • Солнечная, 1-41;
  • Сталепрокатная, 1-41;
  • Творческая, 1-51;
  • Тираспольская, 1-35;
  • Уманская, 1-46;
  • Умова, 1-29, 54, 77-122;
  • Урожайная, 3-44;
  • Ученическая, 43а-61, 26;
  • Фесенко, 7;
  • Чумацкая, 103;
  • пер. 2-й Восточный, 1-9г;
  • пер. М. Гордиевского, 1-25;
  • пер. Проточный, 1 А, 1/корп.1,3,5,8;
  • пер. Черновицкий, 21-40.

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Работы до 19:00.

Северный РЭС

  • Героев обороны Одессы, 80-98;
  • Ак. Заболотного, 27.

Работы до 20:00.

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