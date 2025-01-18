За їх прогнозом, на Сонці відбуватимуться обурення, які не впливатимуть на стан метеозалежних людей.

За даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, у суботу, 18 січня, сила магнітної бурі буде в межах 4 балів.

Магнітна буря – явище, спричинене регулярними спалахами та вибухами на Сонці, внаслідок яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями чи сонячними бурями.

Який вплив мають магнітні бурі

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси, для розрізнення магнітних бур. Коливання в діапазоні від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для мешканців Землі.

Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття.

Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Зазвичай як методи самодопомоги медики рекомендують дотримання режиму дня, своєчасний відхід до сну, виділення часу на відпочинок, прогулянки та легку фізичну активність. Якщо ці способи не допомагають, слід звернутися до лікаря.