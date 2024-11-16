Перевірка відомої одеської лікарні виявила порушення на 11 мільйонів гривень

Ревізія охопила період з початку 2024 року до кінця червня. Виявлено випадки порушення законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам лікарні, що спричинило матеріальну шкоду на 7,6 мільйона гривень. Також зафіксовано зайву сплату єдиного соціального внеску.

Серед інших порушень аудитори встановили завищення вартості послуг на 2,5 мільйона гривень через неправомірне включення до фінансового звіту медичних команд, які почали працювати з COVID-19 у вересні 2020 року. Крім того, виявлено неправомірні виплати компенсацій звільненим працівникам, завищення кількості пацієнтів на КТ і нестачу матеріальних цінностей.

Матеріали перевірки передано до Управління СБУ в Одеській області. Також поінформовано Одеську міську раду та Бюро економічної безпеки України. Заклад зобов’язали відшкодувати всі збитки.

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