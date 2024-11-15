У центрі Одеси тимчасово не працює амбулаторія – вибиті вікна, пошкоджена покрівля (фото)

Від нічного обстрілу російською армією постраждала сімейна амбулаторія на вулиці Пастера. Будівля є пам’яткою архітектури і розташована в межах охоронної зони ЮНЕСКО.
В Одеській міськраді повідомили, що в медзакладі пошкоджено вікна та двері, поламані меблі, є пошкодження стін, стелі та балок покрівлі.
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Зараз вікна закривають плівкою, проводять обстеження стану будівлі та інженерних мереж.
«До завершення обстеження амбулаторія на вул. Пастера не працює», – повідомили в мерії.
Унаслідок ракетно-дронової атаки на Одесу 14 листопада пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, школи та дитсадки, приміщення СТО, церкву, торговельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 автомобілів. Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі Одеси.
Фото – пресслужба Одеської міськради