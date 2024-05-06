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Паркування в одному з провулків у центрі Одеси стало платним

Паркування в одному з провулків у центрі Одеси стало платним

У центрі Одеси з понеділка, 6 травня, запроваджено платне паркування у провулку Чайковського на ділянці від вул. Європейської до Думської площі.

Про це повідомили у пресслужбі одеської міськради.

У мерії зазначили, що у зв’язку з відкриттям для відвідування Стамбульського та Грецького парків попит на паркування транспортних засобів у центральній частині Одеси значно збільшився.

«Це впливає на безпечні та комфортні умови транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста», – ідеться в повідомленні.

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Тому з метою впорядкування розміщення транспортних засобів паркування в провулку Чайковського відсьогодні стало платним. Вартість паркування – 20 грн/год.

Стягнення плати за послуги паркування та контроль за ситуацією на майданчику розпочнеться інспекторами з паркування з 6 травня 2024 року.

Фахівцями КУ «СМЕП» уже встановили на цій ділянці дорожні знаки 3.34 «Зупинка заборонена» та нанесли дорожню розмітку.

Нагадаємо, у 2024 році муніципалітет має намір майже втричі збільшити кількість паркомісць – з 1202 до 3504.

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