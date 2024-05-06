Новости Одессы и Одесской области

Парковка в одном из переулков в центре Одессы стала платной

Парковка в одном из переулков в центре Одессы стала платной

В центре Одессы с понедельника, 6 мая, введена платная парковка в переулке Чайковского на участке от ул. Европейской до Думской площади.

Об этом сообщили в пресс-службе одесского горсовета.

В мэрии отметили, что в связи с открытием для посещения Стамбульского и Греческого парков спрос на парковку транспортных средств в центральной части Одессы значительно увеличился.

«Это влияет на безопасные и комфортные условия транспортных средств, пешеходов и других участников дорожного движения на улично-дорожной сети города», — говорится в сообщении.

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Поэтому с целью упорядочения размещения транспортных средств парковка в переулке Чайковского с сегодняшнего дня стала платной. Стоимость парковки – 20 грн/час.

Взимание платы за услуги парковки и контроль за ситуацией на площадке начнется инспекторами по парковке с 6 мая 2024 года.

Специалистами КУ «СМЭП» уже установили на этом участке дорожные знаки 3.34 «Остановка запрещена» и нанесли дорожую разметку.

Напомним, в 2024 году муниципалитет намерен почти в три раза увеличить количество паркомест – с 1202 до 3504.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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