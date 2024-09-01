Паралімпіада-2024: у скарбничці збірної України вже 21 медаль

Про це повідомляється сьогодні на сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

Так, сьогодні, 1 вересня, у четвертий день змагань Паралімпіади -2024, легкоатлетка Оксана Зубковська (на верхньому фото) виборола «золото» зі стрибків у довжину в класі T12. Українка стає чемпіонкою Паралімпіад уже вп’яте поспіль. Але цього дня 43-річна спортсменка встановила новий особистий рекорд сезону, стрибнувши із п’ятої спроби на 5,78 метрів.

«Срібло» зі стрибків у довжину класу T12 виборола іспанка Сара Мартінес, а «бронзу» представниця Алжиру Лінда Хамрі.

Крім того, сьогодні Україна здобула десяту срібну медаль на Паралімпіаді-2024 та першу медаль в академічному веслуванні.

Українець Роман Полянський виграв «срібло» у парних одинаках (клас PR1), фінішувавши другим в академічному веслуванні (клас PR1) на дистанції 2000 метрів.

Це третя медаль нашого спортсмена у кар’єрі в академічному веслуванні на Паралімпіадах та 21-а медаль для України на Іграх у Парижі.

Також нагорода Романа стала першою медаллю України в академічному веслуванні на Паралімпіаді-2024.

Напередодні збірна України поповнила свій медальний залік на Паралімпійських іграх у Парижі ще сімома медалями у плаванні.

Дві особисті медалі за день виборола Анна Стеценко. Спочатку українка виграла срібло на дистанції 100 метрів на спині (клас S12), а пізніше стала бронзовим призером у запливі на 400 метрів вільним стилем (клас S13).

Свою другу медаль у Парижі завоював Антон Коль. Він став бронзовим призером на 50-метрівці на спині (клас S1). Раніше Коль отримав «срібло» на дистанції 100 метрів на спині у класі S1.

Андрій Трусов та Євген Богодайко принесли Україні подвійний подіум у комплексному плаванні на дистанції 200 метрів (клас SM7). Трусов отримав «срібло», у Богодайка – «бронза».

Також бронзові нагороди виграли Ярослав Денисенко у фіналі 100-метрівки на спині (клас S12) та Марина Піддубна на дистанції 50 метрів вільним стилем (клас S11).

Нагадаємо, Україну на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі представляють 140 спортсменів.

На сьогоднішній день українська збірна виборола вже 21 медаль – два «золота», а також десять срібних та дев’ять бронзових.

Таким чином у медальному заліку Україна зараз на 15-му місці.