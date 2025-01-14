За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 14 січня, будуть невеликі магнітні хвилювання з К-індексом 2, не здатні впливати на самопочуття людей.

Згідно з прогнозами дослідницького центру Meteoagent, магнітні бурі в січні варто чекати:

16-20 січня: слабка магнітна буря з К-індексом 3, проте 16 січня варто очікувати середню магнітну бурю з К-індексом 4;

21-30 січня: слабка магнітна буря з К-індексом 2;

31 січня: сильна магнітна буря з К-індексом 5.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на життя людей, особливо на тих, хто має хронічні захворювання, чутливість до змін погоди або серцево-судинні проблеми. У деяких людей вони здатні спричинити головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, важливо більше відпочивати та уникати стресових ситуацій. Корисно також проводити час на свіжому повітрі та пити достатню кількість води.