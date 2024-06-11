Деколонізація в Ізмаїлі: ще один пам’ятник приєднався до Суворова

Деколонізація в Ізмаїлі: ще один пам’ятник приєднався до Суворова

Вранці 11 червня у центрі Ізмаїла на півдні Одеської області було демонтовано пам’ятник російському генералу Сергію Тучкову.

Фото і відео демонтажу поширюється в соцмережах.

Рішення про демонтаж пам’ятника було ухвалено на сесії Ізмаїльської міської ради у квітні поточного року. 4 червня працівники комунального підприємства закрили пам’ятник спеціальною огорожею, а сьогодні знесли.

пам'ятник Тучкову в Ізмаїлі

Пам’ятник Тучкову – ще один монумент в Ізмаїлі, який демонтують відповідно до Закону про декомунізацію та деколонізацію. До цього в місті демонтували пам’ятник Леніну і пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову.

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За словами заступника міського голови Сергія Лузанова, монумент транспортують у місце зберігання і забезпечать йому належні умови, а після війни розглянуть варіант експонувати в одному з музеїв.

Нагадаємо, відкриття пам’ятника російському генералу Тучкову відбулося 1 жовтня 1997 року, коли Ізмаїл відзначав своє 185-річчя. Цьому передувала низка проблем, розв’язання яких затягнулося на роки.

Фото – Суспільне.

 

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