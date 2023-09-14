П’яний водій їздив по Одесі на автомобілі, повному вибухівки

Вчора, 13 вересня, правоохоронці зупинили у Хаджибейському районі міста автівку, за кермом якої був нетверезий водій. Під час огляду авто у нього знайшли багато вибухівки.
Про це повідомили у Нацполіції Одеської області.
У повідомленні йдеться, під час складання відносно нетверезого водія протоколу за відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, правоохоронці помітили в автомобілі предмет, схожий на протипіхотну міну. Тому на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Поліцейські та вибухотехніки знайшли в автівці 12 різних гранат з запалами й без, 11 тротилових шашок, сигнальну та протипіхотну міни, три відрізки вогнепровідного шнура і запалювальну трубку.
Як з’ясували правоохоронці, все це 34-річний чоловік придбав незаконно та зберігав у власному автомобілі.
Наразі зловмисника затримали. Слідство триває.
За вчинене правопорушення йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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