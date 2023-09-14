Пьяный водитель ездил по Одессе на автомобиле, полном взрывчатки

Вчера, 13 сентября, правоохранители остановили в Хаджибейском районе города автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Во время осмотра авто у него обнаружили много взрывчатки.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

В сообщении говорится, что во время составления относительно нетрезвого водителя протокола за отказ от прохождения осмотра на состояние алкогольного опьянения, правоохранители заметили в автомобиле предмет, похожий на противопехотную мину. Потому на место вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские и взрывотехники нашли в машине 12 различных гранат с зажиганиями и без, 11 тротиловых шашек, сигнальную и противопехотную мины, три отрезка огнепроводного шнура и зажигательную трубку.

Как выяснили правоохранители, все это 34-летний мужчина приобрел незаконно и хранил в собственном автомобиле.

Пока злоумышленник задержан. Следствие продолжается.

За совершенное правонарушение ему грозит до семи лет лишения свободы.

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