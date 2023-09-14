Пьяный водитель ездил по Одессе на автомобиле, полном взрывчатки

Вчера, 13 сентября, правоохранители остановили в Хаджибейском районе города автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Во время осмотра авто у него обнаружили много взрывчатки.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
В сообщении говорится, что во время составления относительно нетрезвого водителя протокола за отказ от прохождения осмотра на состояние алкогольного опьянения, правоохранители заметили в автомобиле предмет, похожий на противопехотную мину. Потому на место вызвали следственно-оперативную группу.
Полицейские и взрывотехники нашли в машине 12 различных гранат с зажиганиями и без, 11 тротиловых шашек, сигнальную и противопехотную мины, три отрезка огнепроводного шнура и зажигательную трубку.
Как выяснили правоохранители, все это 34-летний мужчина приобрел незаконно и хранил в собственном автомобиле.
Пока злоумышленник задержан. Следствие продолжается.
За совершенное правонарушение ему грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также:
- Подставы на одесских дорогах: полиция ищет пострадавших
- В Одесской области легковой автомобиль врезался в дерево: есть жертвы (фото)
- До 5 лет за феерверки в Одессе: что произошло на День Государственного флага в городе?