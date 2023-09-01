Підстави на одеських дорогах: поліція шукає постраждалих

В Одесі поліцейські викрили шахраїв, які за допомогою автопідстав виманювали гроші у автомобілістів.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Встановлено, що для схеми “автопідстав” шахраї використовували два автомобілі – Mercedes-Benz S500L і Volkswagen Passat. Перед «роботою» вони пошкодили лакофарбове покриття одного з авто, а потім на дорозі влаштовували імітацію ДТП.

Так, один із автомобілів прилаштовувався до «жертви» на дорозі, намагаючись залишитися непомітним для водія, а інший різко перебудовувався, провокуючи «жертву» на різкий маневр. Отже, штучно створювалася імітація ДТП. Надалі шахраї вказували “винному” водієві на пошкодження на автомобілі, до яких він насправді не мав стосунку.

Для маскування шахраї змінювали на машинах реєстраційні номери, а для тиску та залякування «жертви» – одягалися у ділові костюми та представлялися працівниками державних органів.

Поліція вже виявила та вилучила кілька підроблених номерів, а також інші предмети, які можуть мати важливе значення для розслідування.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України

Жертв та свідків шахрайської схеми просять повідомити про це поліцію за номерами:

048 779 42 52

093 216 70 25

або на спецлінію «102».

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