До 5 років за фейерверки в Одесі: що сталося на День Державного прапора в місті?

В Одесі поліцейські викрили правопорушника, який на 10 станції Великого Фонтану запустив феєрверк на День Державного прапору – 23 серпня ввечері. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Салют на 10 станції Великого Фонтану запустив 25-річний житель Одеського району. Він пояснив, що отримав замовлення на організацію свята з використанням салютної установки, яке виконав.

Під час огляду місця скоєння правопорушення поліцейські вилучили відпрацьований піротехнічний засіб для запуску салютів з 25-ма отворами та 3 гільзи до них з ознаками горіння.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю – Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 17000 до 34000 гривень або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що 61-річний водій легкового Renault загинув у ДТП, що сталася вранці 24 серпня біля в’їзду в смт Ширяєве у Березівському районі

Фото: ГУНП в Одеській області