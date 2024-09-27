Останки похованих на Куликовому полі перенесуть – мерія

Про це під час засідання виконкому Одеської міської ради повідомив начальник управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини Федір Стоянов.

Пам’ятник у вигляді чорного куба, встановлений 1960 року, увійшов до списку з 19 об’єктів, що підлягають демонтажу, згідно з розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Федір Стоянов зазначив, що цей об’єкт має підземну частину – поховання бійців Червоної армії та бійці УНР, які загинули під час січневих боїв 1918 року за встановлення радянської влади в Одесі, і надземну частину – надгробний знак.

«Цілком імовірно, що, окрім демонтажу надгробку, потрібно буде провести ексгумацію і перенесення останків жертв січневих боїв на одне з кладовищ Одеси», – сказав чиновник.

За його словами, тіла загиблих будуть поховані на міських кладовищах. А саму технологію проведення робіт буде уточнено під час створення проєктної документації.

Як з’явилася братська могила на Куликовому полі

Бої за Одесу на початку 1918 року послідували за більшовицьким повстанням у місті та були епізодом війни між Українською Народною Республікою та радянською Росією. Підсумком протистояння стала перемога червоних, які заснували так звану Одеську радянську республіку, що визнавала вищу владу петроградського Раднаркому і радянського уряду в Харкові.

17 січня 1918 року відбулися запеклі сутички між червоногвардійцями, революційними солдатами і матросами, з одного боку, і гайдамаками та юнкерами – з іншого. У цих боях загинуло понад сто осіб.

Уже 21 січня на Куликовому полі відбулося масове поховання – більшовиків і гайдамаків, тіла яких заради економії коштів і часу помістили в одну могилу.

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