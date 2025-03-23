Таке рішення прийняв виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради, повідомляється на сторінці мерії у Facebook.

«Виконавчим комітетом прийняте рішення щодо завершення 25 березня 2025 року опалювального сезону для житлового сектору, бюджетних установ та інших споживачів Білгород-Дністровської міської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

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Опалювальний сезон у Білгороді-Дністровському стартував 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні зазвичай триває з 15 жовтня до 15 квітня, однак його тривалість може коригуватися залежно від погодних умов. Відповідно до норм, опалення включають, коли середньодобова температура три дні поспіль не перевищує +8°C, а вимикають, коли цей показник стабільно перевищує цей рівень.

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