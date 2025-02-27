Когенераційні машини були надані німецькими партнерами через Агенцію GIZ. Вони розраховані на забезпечення роботи квартальних котелень і дозволять КП «Теплопостачання міста Одеса» відмовитися від дизельних генераторів під час відключень електроенергії. Це сприятиме стабільності теплопостачання та зменшенню негативного впливу на довкілля.

За словами мера, попереду ще проєктування, встановлення та підключення установок. Однак він висловив впевненість, що до початку нового опалювального сезону місто зможе скористатися новою технікою.

Раніше ми повідомляли, куди звертатись та як отримати компенсацію якщо у вас немає опалення чи ледь теплі батареї.

Також ми розповідали, як в Одесі працює програма «Енергодім» та як можна зробити житло теплішим та більш економним.