Такое решение принял исполнительный комитет Белгород-Днестровского городского совета, сообщается на странице мэрии в Facebook.
«Исполнительным комитетом принято решение о завершении 25 марта 2025 года отопительного сезона для жилого сектора, бюджетных учреждений и других потребителей Белгород-Днестровского городской территориальной громады», – сказано в сообщении.
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Отопительный сезон в Белгороде-Днестровском стартовал 5 ноября 2024 года.
Напомним, отопительный сезон в Украине обычно длится с 15 октября по 15 апреля, однако его продолжительность может корректироваться в зависимости от погодных условий. Согласно нормам, отопление включают, когда среднесуточная температура три дня подряд не превышает +8°C, а выключают, когда этот показатель стабильно превышает этот уровень.
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